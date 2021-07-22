Воронеж, 22 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. В Воронеже заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, также по подозрению за посредничество в даче взятки задержан бывший специалист налоговой инспекции. Об этом сообщила 22 июля старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Ольга Бовт. Дело возбуждено на основании материалов УФСБ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

По предварительным данным следствия, в сентябре 2020 года к сотруднику одной из налоговых инспекций города Воронежа обратился местный житель, в интересах директора коммерческой организации, с просьбой о переносе на более поздний срок запланированную выездную проверку. Сотрудник обсудил предложение с замначальника инспекции, который согласился решить этот вопрос — за 8 млн рублей. В октябре 2020 года сотрудник инспекции получил указанную сумму и передал своему руководителю.

19 июля заместитель руководителя межрайонной налоговой инспекции и его подчинённый были задержаны следователями СК во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области.

На допросе подозреваемые отказались от дачи показаний. В ближайшее время следственными органами будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.