Москва, 22 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Территорию бывшей промышленной зоны на Бережковской набережной в Москве реорганизуют в рамках проекта «Индустриальные кварталы», сообщил 22 июля вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Строительство жилья

Объём инвестиций в редевелопмент участка площадью более 26 гектаров может составить 150 млрд рублей.

«Реализация проекта позволит городу получить 12,5 тысячи рабочих мест. Инвестиции в новый объект на западе Москвы превысят 150 миллиардов рублей, ожидаемый бюджетный эффект — 4,3 миллиарда рублей в год», — сказал Ефимов.

Как пояснил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в этом месте планируется построить более 660 тыс. кв. метров недвижимости. Из которых половина — жильё, а ещё столько же — нежилая застройка.