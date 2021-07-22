Новосибирск, 22 июля, 2021, 10:51 — ИА Регнум. Спасатели предупредили жителей Новосибирской области о наступлении аномально жаркой погоды. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, с 23 по 27 июля температура поднимется выше 30 градусов тепла.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

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В связи с этим растёт риск возникновения чрезвычайных ситуаций. В частности, в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность четвертого класса горимости. Растёт также вероятность различных происшествий на водоёмах.

Жителей призвали в эти дни укрываться от солнца, пить больше воды, носить головные уборы, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

«В Новосибирской области официально допущены к эксплуатации 22 пляжа, на которых безопасно купаться и загорать», — добавили в управлении.