Нуук, Дания, 22 июля, 2021, 10:53 — ИА Регнум. Для использующих в Гренландии общественный транспорт людей больше не нужна обязательная вакцинация от COVID-19. Об этом 22 июля заявил премьер-министр автономии в составе Дании Муте В. Егеде 21 июля на пресс-конференции, передает ИА «Красная Весна».

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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"В Гренландии наметилась положительная динамика развития ситуации с коронавирусом, что позволяет нам снять некоторые ограничения», — сказал он.

При этом глава правительства Гренландии отметил, что жители автономии по-прежнему должны соблюдать связанные с пандемией меры осторожности и не собираться вместе группами более 20 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что вакцинация разработанными препаратами позволяет предохранить от всех известных штаммов коронавируса, в том числе от «Дельты».