Пекин, 22 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Судостроительная промышленность Китая увеличила объемы производства с начала года, сообщает агентство Синьхуа.

Бриги середины XIX века. Рисунок из книги «Народное судостроение в России»

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, с января по июнь было построено судов общим весом более 20,92 млн дедвейтов, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период объем новых заказов, полученных судостроителями страны, вырос на 206,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 38,24 млн тонн. К концу прошлого месяца судостроительный сектор Китая получил заказов на сумму 86,6 млн тонн, что на 13,1% больше, чем в прошлом году.

Китай занимает лидирующие позиции в мировой судостроительной промышленности, на его долю приходится 44,9% тоннажа судов, построенных мировой судостроительной промышленностью, и 51% от общего объема новых заказов по всему миру по данным на первую половину 2021 года.