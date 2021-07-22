Элиста, 22 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано три летальных исхода среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 22 июля.

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С начала пандемии в Калмыкии жертвами коронавируса стали 452 человека.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии за сутки подтвердили 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 688 пациентов получают лечение в ковидных стационарах.