Самара, 22 июля, 2021, 10:52 — ИА Регнум. Замруководителя департамента городского хозяйства и экологии администрации города Самары уволен в связи с утратой доверия. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Picserver.org Коррупция

В ходе проверки сотрудники прокуратуры установили, что «заместитель руководителя департамента — руководитель комитета по наружной рекламе принял участие в заседании комиссии по рекламе, на котором принято решение о размещении рекламного объекта ООО «Медиапартнер».

Сообщается, что одним из учредителей этой организации является дочь чиновника.

Отмечается, что руководитель комитета не сообщил работодателю о возможном возникновении конфликта интересов и не урегулировал его.

Сообщается, что сотрудники городской прокуратуры вынесли соответствующее представление. В результате должностное лицо было уволено со службы из-за утраты доверия.

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