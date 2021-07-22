Саранск, 22 июля, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Мордовия получит из федерального бюджета 17,4 млрд рублей на замещение коммерческих кредитов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики. Средства поступят в регион до 1 августа текущего года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Это позволит сократить объем коммерческой задолженности до 25% от суммы собственных доходов. Учитывая среднюю банковскую ставку, которая составляет 6,5% годовых, объем расходов на обслуживание долговых обязательств региона сократится на 1,1 млрд рублей в год.

«Высвобожденные средства будут направлены на развитие республики, повышение качества жизни жителей региона», — подчеркнули в правительстве Мордовии.

И.о. министра финансов республики Сергей Тюркин отметил, что врио главы Мордовии Артем Здунов принял решение рефинансировать долг не только региона, но и городского округа Саранск. Фактически республика возьмет на себя задолженность в размере 916 млн рублей.

Кроме того, продолжается работа с администрацией президента РФ и Минфином России по расширению возможности направления средств на капитальные вложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в рамках распоряжения, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным, Мордовия получит 363,544 млн рублей на поддержку системы здравоохранения в рамках оказания страховой медицинской помощи. Средства позволят своевременно проводить приём пациентов с различными заболеваниями в условиях повышенной нагрузки на медучреждения, также средства направят на дополнительные ресурсы для противодействия распространению коронавируса, включая лечение в стационарах.

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