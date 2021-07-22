Берлин, 22 июля, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Немецкая компания Mercedes-Benz представила на авторынке Европы новый гибридный седан S 580 e. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mercedes-benz.com Mercedes-Benz S 580 e

В семействе нового Mercedes-Benz S-Class появился седан с системой PHEV четвёртого поколения. Модель получила в качестве базового мотор V6 объёмом 3,0 л мощностью 367 л. с., а также электрический агрегат с отдачей 150 «лошадей».

Таким образом, максимальная мощность силовой установки гибрида составила 510 л. с. В качестве трансмиссии идет 9-ступенчатый «автомат». Цена модели S 580 составляет от 123 736 евро (10 769 100 рублей).

В отличие от стандартных моделей S-Class гибрид оснащен дополнительным портом для зарядки на левом боку. С 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 5,2 с. На одном заряде батареи новинка может проехать порядка 113 км.

Напомним, в сентябре текущего года на автомобильной выставке в Мюнхене будет представлен электрический Mercedes-Benz G-Class.

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