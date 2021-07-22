Иркутск, 22 июля, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Российское правительство выделяет из резервного фонда ещё более 1,7 млрд рублей на поддержку системы здравоохранения Иркутской области. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

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«Средства предназначены для использования в системе обязательного медицинского страхования, в том числе для финансового обеспечения стационарного лечения пациентов», — отметил глава регионального минздрава Яков Сандаков.

Как сообщало ИА REGNUM, на 22 июля в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3548 человек, причём 38 из них добавили в сводку за последние сутки.

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