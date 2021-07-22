Ярославль, 22 июля, 2021, 10:44 — ИА Регнум. Суд в Ярославле не стал заключать под стражу хулигана, разбившего окна в здании следственного комитета на Республиканской улице. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Молоток судьи

19 июля мужчина разбил 4 окна на первом этаже здания. Он был задержан на месте сотрудниками Росгвардии, возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствовало о заключении задержанного под стражу, однако суд не удовлетворил это ходатайство.

Не исключено, что у подозреваемого проблемы с психическим здоровьем.