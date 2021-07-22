Турочакский район, Алтай, 22 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Спасатели в Турочакском районе Республике Алтай завершили поиски двух без вести пропавших человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, утром 22 июля водолазы нашли тела мужчины 1986 года рождения и 11-летнего ребёнка.

Главное управления МЧС по Республике Алтай 04.mchs.gov.ru Тела утонувших нашли водолазы

20 июля они катались на резиновой лодке по реке Лебедь. Около 20:35 по местному времени при очевидных обстоятельствах лодка перевернулась в 6 км от села Турочак.

«В день трагедии их искала оперативная группа пожарно-спасательной части № 6 села Турочак, группа ОМВД по Турочакскому району. Обследовано 3 км береговой линии и 1,5 км акватории реки Лебедь», — отметили в управлении.

Однако найти пропавших удалось лишь после привлечения водолазов Бердского ПСО. В настоящее время тела переданы правоохранителям.

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