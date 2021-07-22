Пекин, 22 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Почтовая отрасль Китая зарегистрировала ускоренный рост доходов и объема бизнеса в первой половине 2021 года, сообщает агентство Синьхуа.

Цитата из мф Каникулы в Простоквашино. реж.Владимир Попов. 1980. СССР Почта

С января по июнь бизнес-выручка сектора составила 614,39 млрд юаней (около $95,05 млрд), что на 22,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в заявлении, опубликованном Государственным почтовым бюро КНР.

Объем бизнеса в секторе в первом полугодии подскочил на 34,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 642,47 млрд юаней.

Только в июне выручка и объем бизнеса в секторе выросли соответственно на 13,6% и 22,9%. Китайские компании экспресс-доставки обработали 49,39 млрд посылок за первые шесть месяцев, что на 45,8% больше, чем годом ранее.

Бизнес-выручка за указанный период достигла 484,21 млрд юаней, что на 26,6% больше, чем в прошлом году, говорится в заявлении.