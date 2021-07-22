Токио, 22 июля, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Решение об участии игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в зимней Олимпиаде — 2022 в Пекине будет принято после летних Игр в Токио. Об этом 22 июля заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Решение об участии игроков НХЛ будет принято после Олимпиады в Токио», — цитирует Фазеля ТАСС.

По его словам, будет проведён мониторинг и анализ того, как Япония смогла провести Игры в условиях пандемии.

Он добавил, что есть обеспокоенность из-за коронавируса, но настраивает на оптимизм тот факт, что в предварительном плане календаря НХЛ предусмотрено «окно» на Олимпийские игры.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня комиссар НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что у лиги есть серьёзные опасения по поводу целесообразности участия её игроков в Олимпиаде 2022 года.