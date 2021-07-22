Казань, 22 июля, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В отношении жителя города Зеленодольска возбуждено уголовное дело по ст. 327 УК РФ («Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов»), сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Коронавирус

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В Казани сотрудниками управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по РТ был задержан 46-летний житель Зеленодольска при сбыте поддельного медицинского документа, подтверждающего отсутствие заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Сумма вознаграждения составила 1 тыс. рублей.

Правоохранители, изучив сотовый телефон задержанного, обнаружили электронные формы медицинских документов с признаками подделки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был установлен работник одной из частных медицинских клиник, который изготавливал фиктивные документы. Всего злоумышленники реализовали жителям порядка 90 поддельных справок.

ИА REGNUM напоминает, в Казани задержали 21-летнюю сотрудницу одного из консультативно-диагностических центров, которая получала вознаграждение от 2 до 4 тыс. рублей, при этом не вакцинируя жителей. Установлено, что подозреваемая получила порядка 200 тыс. рублей, предоставив услуги 60 казанцам.

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