Иркутск, 22 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Иркутск вошёл в число направлений, куда семьи с детьми могут приобрести авиабилеты со скидкой. Правила субсидирования семейных авиаперелётов по России утвердило российское правительство, информирует 22 июля правительство Приагганья.

Sergey Korovkin 84 Boeing 757-200 авиакомпании ВИМ-Авиа

Субсидировать перелёты планируется по 46 российским маршрутам. В Иркутск по сниженной цене можно отправиться из семи городов: Самары, Ростова-на-Дону, Уфы, Екатеринбурга, Красноярска, Калининграда, Владивостока.

«Эта мера поддержки, организованная Правительством Российской Федерации, очень важна. Действительно, одним из факторов, сдерживающих развитие туризма в Иркутской области, является высокая цена авиаперелётов.

Такая мера позволит удешевить авиапутешествие для семей с детьми и повысить туристический поток в наш регион, что в свою очередь является главным приоритетом национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», — отметил глава Приангарья Игорь Кобзев.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажиропоток международного аэропорта Иркутск в 2020 году составил 1 369 291 человек, что 44,4% ниже показателя 2019 года.

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