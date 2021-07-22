Москва, 22 июля, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Процесс подготовки встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского не продвигается. Об этом 22 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Eintracht4ever Флаги России и Украины

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«Нет. Подвижек пока нет», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Говоря о возможных контактах глав двух государств в ближайшее время по вопросу транспортировки газа через Украину после 2024 года, Песков в беседе в РИА Новости отметил, что любые переговоры носят коммерческий характер, их ведут не президенты двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин ответил на предложение украинского лидера Владимира Зеленского «провести переговоры в Донбассе», отметив, что готов в любое время обсудить с ним отношения двух стран в Москве. при этом глава государства подчеркнул, что готов обсуждать с украинским коллегой только двусторонние отношения, а для урегулирования конфликта в Донбассе президенту Украины надо обращаться в Луганск и Донецк.

В июле пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что вопреки заявлениям из Киева, никакой подготовки встречи президентов России и Украины в настоящий момент не ведётся.