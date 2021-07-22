Ростов-на-Дону, 22 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на проспекте Стачки столкнулись два пассажирских автобуса, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России 22 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

Авария произошла около 10:00 мск в Железнодорожном районе. На проспекте Стачки столкнулись два автобуса, двигавшиеся в попутном направлении.

По оперативной информации, в результате аварии пострадали пять человек. К месту происшествия направлены спасатели. Информация уточняется.