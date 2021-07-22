Жуковский, Московская область, 22 июля, 2021, 10:49 — ИА Регнум. Разработчик поисково-прицельного комплекса «Касатка» может адаптировать его для перспективного турбовинтового авиалайнера Ил-114−300. Таким самолётом интересуются зарубежные заказчики, сообщил исполнительный директор компании-разработчика «Радар ммс» Иван Анцев.

ИА REGNUM Самолеты в небе

Он пояснил, что установку комплекса «Касатка» на новый Ил-114−300 компания рассматривает в интересах экспортных заказчиков. Функционал комплекса можно продемонстрировать на примере летающей лаборатории, созданной на базе самолета Ил-114.

«Интерес к комплексу значителен как со стороны внутренних заказчиков, так и со стороны экспортных», — сказал Анцев ТАСС.

Так, заказчики интересуются морским патрульным самолетом с «Касаткой» на базе Ил-114−300. Серийный Ил-114−300 станет для поисково-прицельного комплекса надежным носителем. Этот самолёт можно использовать для гражданских целей, а также выполнять с его помощью различные патрульные, мониторинговые и поисковые задачи, добавил исполнительный директор «Радар ммс».

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