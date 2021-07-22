Екатеринбург, 22 июля, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Екатеринбурге загорелся заброшенный одноэтажный дом на улице Челюскинцев, 5м. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского главка МЧС.

30.mchs.gov.ru Пожар

Пожар уже тушат 12 человек и четыре единицы техники. Над перекрёстком улиц Ельцина и Челюскинцев поднялся столб дыма. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее данный участок рассматривался как место для строительство храма святой Екатерины, но горожане выбрали площадку в центре Екатеринбурга, на месте бывшего здания Уральского приборостроительного завода.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге загорелась крупная промышленная площадка.

Читайте также: В Екатеринбурге произошёл крупный пожар