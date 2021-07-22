Москва, , 10:33 — REGNUM Соглашение Вашингтона и Берлина относительно «Северного потока-2» — это политический компромисс уходящей канцлера Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена, в котором Украина — инструмент для сохранения рычага давления на Россию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 22 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

Строительство газопровода «Северный поток — 2» Nord-stream.com

«США с одной стороны крайне недовольны, но видят неизбежность завершения проекта, с другой — хотят сохранить способ контролировать ситуацию в Европе, особенно, если это касается отношений с Россией», — отметил Железняк.

При этом, по его мнению, сделка между США и Германией не имеет никакого отношения ни к европейской энергетической безопасности, ни к интересам украинских граждан, несмотря на особый пункт о сохранении транзита газа через Украину.

Каким образом Германия намерена обеспечить продление транзита газа через Украину до 2034 года остается непонятным. Очевидно, над этим будет думать уже новый канцлер, добавил парламентарий.

Переговоры президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского об украинском транзите российского газа после 2024 года не планируются в обозримом будущем, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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