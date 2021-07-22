Тольятти, Самарская область, 22 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. АвтоВАЗ приостановил производство моделей LADA Granta из-за дефицита электрокомпонентов. Об этом 22 июля сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

Lada.ru Lada granta

Производство Granta будет приостановлено всего на сутки до 23 июля, однако с 26 июля начнется запланированный двухнедельный корпоративный отпуск на предприятии. Таким образом, выпуск моделей возобновится только после 15 августа.

С января по июнь 2021 года на российском авторынке было реализовано 72 287 машин LADA Granta (с учетом коммерческих версий) — на 43% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 июля АвтоВАЗ приостановил на одни сутки выпуск автомобилей на платформе B0 (LADA Largus, LADA XRAY, Renault Logan и Renault Sandero). Затем 16 июля был приостановлен выпуск моделей LADA Granta и Niva.

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