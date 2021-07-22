Вашингтон, 22 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Марсоход Perseverance закончил тестирование инструментов и приборов и приступил к поиску признаков жизни на Марсе, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA/JPL-Caltech Марсоход NASA Perseverance (компьютерная графика)

Perseverance совершил посадку в районе кратера Джезеро на Марсе в феврале 2021 года. Первые несколько месяцев миссии были посвящены проверке научных инструментов аппарата, а также испытаниям вертолёта Ingenuity, доставленного на Марс вместе с ровером Perseverance.

В июне были завершены проверки инструментов Perseverance, после чего марсоход приступил к выполнению научной программы.

Главный рабочий элемент марсохода — литохимический рентгеновский анализатор PIXL. С помощью рентгеновских лучей и ультрафиолетового излучения он будет анализировать состав горных пород. Расположенная камера позволит делать снимки образцов с увеличением, достаточным для обнаружения в них признаков прошлой микробной жизни.

Планируется, что миссия Perseverance продлится не менее одного марсианского года, что составляет около 687 земных дней. При этом аппарат может проработать на поверхности Марса значительно дольше.

Читайте также: Марсоход Perseverance прислал снимки дна озера с Красной планеты