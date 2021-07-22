Уфа, 22 июля, 2021, 10:34 — ИА Регнум. Объем приобретаемой сельхозтехники увеличился на 30% в Башкирии. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что в республике продолжают обновлять парк сельскохозяйственной техники. Так, в первом полугодии 2021 года аграрии Башкирии закупили 1,813 тыс. единиц техники на 6,1 млрд рублей, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

«Стабильное обновление парка сельскохозяйственной техники позволяет проводить полевые работы в оптимальные агротехнические сроки. В текущем засушливом году это особенно актуально. Так, на уборочных работах, которые в регионе уже идут, примут участие около 3,9 тыс. зерноуборочных комбайнов, это на 100 комбайнов больше, чем в 2020 году», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства Ильшата Фазрахманова.

Отмечается, что обновлению парка сельхозтехники способствует региональная программа технологической и технической модернизации, в ходе которой идет субсидирование аграриям до 50% затрат на приобретение сельхозоборудования и техники.

Сообщается, что в 2020 году на возмещение части таких затрат бюджета республики было выделено 1,8 млрд рублей.