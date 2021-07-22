Москва, 22 июля, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Предложение обязать российский бизнес ежегодно индексировать заработные платы своих сотрудников, с которым выступила Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, вполне логично. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявила доцент базовой кафедры ТПП РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

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«На первый взгляд, вопрос, индексировать или не индексировать заработную плату, перед работодателями стоять не должен. Есть 134 ст. Трудового кодекса, где определено, что «обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги», — сказала Иванова-Швец. — Получается, что законом установлена лишь обязанность индексировать заработную плату, а правила индексации определяются «иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права».

Поэтому, как полагает экономист, предложение Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений вполне логично.

«Так будут защищены интересы работников, но это может стать сложновыполнимым для бизнеса, поскольку его финансовое положение не позволит увеличить фонд оплаты труда», — уточнила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российские бизнесмены не сумеют проводить ежегодную индексацию заработных плат в ситуации, когда им приходится платить все больше поборов, вводимых государством.