Элиста, 22 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В Калмыкии подтвердили ещё 117 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб 22 июля. Это на три случая заражения больше, чем днём ранее.

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В настоящее время в ковидных стационарах занято 688 коек, в тяжёлом состоянии находятся 25 человек. На самоизоляции остаются 2 684 жителя республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 23 880 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 21 372 носителя инфекции.