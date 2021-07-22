Москва, 22 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. В России создали нерыночную систему манипулирования курсом рубля для «оранжерейных целей селекции неэффективного бизнеса, нацеленного на внутренний рынок по международным ценам». Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 июля заявил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал интервью главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, в котором тот, рассуждая о том, зачем был создан Резервный фонд, заявил, что «это не кубышка на черный день, как многие думают». По словам Кудрина, главная цель фонда «предотвратить укрепление национальной валюты настолько быстро, чтобы внутреннее производство не успело стать менее выгодным, чем завоз импорта».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Алексей Кудрин

«Кудрин, в очередной раз разоткровенничавшись, рассказал «секрет золотого ключика» — причины создания Резервного фонда. Главный мотив создания — ослабление рубля. Оставим в стороне вопрос о концептуальных принципах наших якобы «рыночных либералов», так как в рыночной экономике курс валюты является балансиром развития, а динамика курса национальной валюты — визитной карточкой страны в глобальной экономике, — сказал Ордов. — Признание либерала в создании государственной системы манипуляции валютным курсом уже напоминает историю с унтер-офицерской вдовой. Но темпы девальвации рубля за последние 10 лет заставляют задуматься о пользе такого подхода. Еще 10 лет назад курс доллара по отношению к рублю колебался в районе 30, но уже в 2014 устремился к 70, а дальше начались «американские горки» в диапазоне от 50 до 85 рублей за доллар США. На каком из этих уровней был справедливый курс рубля, не связанный с манипуляциями и спекуляциями?»

Ответ, по мнению Ордова, стоит поискать в динамике Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

«Цель манипуляций была создать тепличные условия для развития внутреннего производства. В краткосрочной перспективе этого действительно удавалось добиться, но выбор в пользу производителя уже в среднесрочной перспективе привел к снижению реальных доходов потребителей. Объяснение этому феномену очень простое. Цены у нас только растут и почти никогда не снижаются, за исключением краткосрочного сезонного эффекта. Плюс влияние глобального рынка, — пояснил Ордов. — К примеру, если цены на сахар или зерно в мире растут, то и у нас в России они растут автоматически, что снижает ценность внутреннего производителя для потребителей, особенно если этот производитель не создает новые рабочие места, имеет низкую эффективность и экономит на оплате труда, привлекая гастарбайтеров».

Вот так, по словам Ордова, в РФ была создана нерыночная система манипулирования курсом рубля «для оранжерейных целей селекции неэффективного бизнеса, нацеленного на внутренний рынок по международным ценам».

«Круг замкнулся, и самыми невостребованными в «кудриномике» остались простые граждане», — подытожил Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своем интервью Кудрин также рассказал о том, почему, по его мнению, развалился СССР.