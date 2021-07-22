Пекин, 22 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Потребление электроэнергии в Китае, являющееся ключевым барометром экономической активности, выросло на 9,8% в июне в годовом исчислении по мере восстановления экономики страны, сообщает агентство Синьхуа.

Пресс-служба администрации Липецкой области Энергетика

Общее потребление электроэнергии в прошлом месяце составило 703,3 млрд кВт/ч, сообщило Национальное управление энергетики КНР. В июне потребление электроэнергии в добывающей и обрабатывающей отраслях промышленности выросло на 16,3% и 8,5% по сравнению с прошлым годом соответственно, в то время как потребление электроэнергии в сфере услуг подскочило на 17,5% в годовом исчислении.

Обрабатывающая промышленность была основной движущей силой роста общего энергопотребления экономики страны в течение этого периода, составив около 60% от общего прироста.