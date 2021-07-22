Милан, Италия, 22 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Миланский футбольный клуб «Интер» сменил титульного спонсора впервые за 26 лет. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба команды.

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С сезона 2021/22 на форме «Интера» будет размещён логотип блокчейн-приложения Socios.com. По информации Football Italia, спонсорский контракт рассчитан на сумму €20 млн в год.

https://twitter.com/Inter_en/status/1417826031562543104

Напомним, с 1995 года на футболках «Интера» неизменно был логотип производителя автомобильных шин Pirelli.