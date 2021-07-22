Иркутск, 22 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 3548 человек, причём 38 из них добавили в сводку за последние сутки. Таковы данные оперативного штаба на 22 июля 2021 года.

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Общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составляет уже 82 251 человек (+400 за последние сутки). Госпитализированы 5637 (+146 за последние сутки). Выздоровели 72 329 пациентов (+164 за последние сутки).

Ещё 351 пациент погиб от болезней, не связанных с COVID-19 (+4 за последние сутки).

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