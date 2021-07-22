Кито, 22 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Власти Эквадора подтвердили информацию о том, что два центра содержания под стражей, где произошли беспорядки, в результате которых 18 человек погибли и десятки получили ранения, вновь находятся под правительственным контролем. Об этом сообщает Prensa Latina.

TryJimmy Тюрьма

По данным Национальной службы всестороннего внимания к лишенным свободы взрослым и подросткам-правонарушителям, беспорядки были зарегистрированы в тюрьмах Гуаяс-1 и Котопахи-1.

В тюрьме на территории провинции Гуаяс в результате столкновений погибли восемь заключенных. В Котопахи 10 заключенных погибли и еще 41 человек был ранен, шесть из них — сотрудники правоохранительных органов. Также был нанесен ущерб административным территориям обеих тюрем.

Местные СМИ сообщили, что беспорядки стали результатом столкновений между соперничающими бандами.