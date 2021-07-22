Элиста, 22 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. На смену жаре в Калмыкии придут ливни и шквалистый ветер, сообщается на сайте регионального МЧС России. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится до 23 июля.

Иван Лазебный ИА Красная Весна Ливень

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Так, до конца дня 23 июля в ряде территорий Калмыкии будут лить сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду.

Спасатели призывают жителей Калмыкии соблюдать осторожность и быть предельно внимательными в непогоду.