Калмыкию накроют ливни и шквалистый ветер
Элиста, 22 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. На смену жаре в Калмыкии придут ливни и шквалистый ветер, сообщается на сайте регионального МЧС России. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится до 23 июля.
Иван Лазебный ИА Красная Весна
Ливень
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Так, до конца дня 23 июля в ряде территорий Калмыкии будут лить сильные дожди, ливни с грозой и градом. Порывы ветра будут достигать 20−25 метров в секунду.
Спасатели призывают жителей Калмыкии соблюдать осторожность и быть предельно внимательными в непогоду.