Уфа, 22 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Крупнейшее в России промышленное производство меда намерены запустить в Башкирии. Об этом 21 июля сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.

Мед

Сообщается, что инвестиционный проект по созданию крупного производства медовой продукции стал для республики приоритетным.

«Реализация проекта с объемом инвестиций более 3,7 млрд рублей будет способствовать созданию в Башкортостане уникальной «Медовой Академии», фонда инноваций и экспертизы для пчеловодства 21 века. Это превратит республику в образцовый Центр медовой промышленности на национальном уровне», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики региона Рустама Муратова.

Отмечается, что инвестор намерен выпускать ежегодно более двух тысяч тонн липового меда, более 2,5 тысяч тонн монофлерного меда, 677 тонн гречишного меда и 1156 тонн смешанного цветочного меда.

В случае реализации данного проекта в республике будет создано 158 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать до 2028 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что жители Башкирии пожаловались на массовую гибель пчел.