Лондон, 22 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Полная вакцинация препаратами Pfizer/BioNTech или AstraZeneca даёт высокую защиту от штамма коронавируса «Дельта», свидетельствуют результаты исследований, опубликованные изданием The New England Journal of Medicine.

Отмечается, что эксперты провели анализ течения заболевания среди пациентов, привитых этими вакцинами в Англии.

Выяснилось, что в случае заражения штаммом «Дельта» вакцинация двумя дозами препарата дает практически тот же уровень защиты, что и при заражении «альфа"-вариантом.

Вакцинация двумя компонентами Pfizer/BioNTech давала защиту 88% при заражении «дельта"-штаммом, две дозы AstraZeneca дали защиту на уровне 67%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появления новых штаммов коронавируса не исключил профессор шведского Каролинского института Йохан фон Шриб. По его словам, заразность «Дельты» на 50−60% выше, чем у других штаммов. Самым эффективным средством защиты от распространения столько опасного штамма фон Шриб считает иммунизацию от COVID-19.

Кроме того, ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в мире может появиться штамм коронавируса, который будет опаснее «Дельта"-варианта