Бразилиа, 22 июля, 2021, 10:18 — ИА Регнум. Бразильский футбольный клуб «Фламенго» одержал победу над аргентинской «Дефенса и Хустисия» в ответном матче 1/8 финала Кубка Либертадорес. Встреча завершилась со счётом 4:1.

Soccer.ru Витиньо

В составе «Фламенго» дубль оформил бывший нападающий московского ЦСКА Витиньо. Также по голу забили защитник Родриго Кайо и хавбек Хиорхьян де Арраскаета. У аргентинской команды отличился полузащитник Рауль Лоайса.

В первом матче «Фламенго» победил со счётом 1:0. Таким образом, бразильский клуб вышел в четвертьфинал Кубка Либертадорес.

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