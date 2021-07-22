ВСУ за сутки дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР — СЦКК
Соледар, ДНР, 22 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив девять единиц боеприпасов. Об этом сообщили 22 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на донецком направлении боевики ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм и две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). На мариупольском направлении украинские силовики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.
В представительстве ДНР отметили, что обстрелы не удалось остановить при помощи координационного механизма, поскольку украинская сторона отрицала факт ведения огня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что участие США в переговорах в «нормандском формате» не решит проблему войны в Донбассе.