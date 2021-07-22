Соледар, ДНР, 22 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, выпустив девять единиц боеприпасов. Об этом сообщили 22 июля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-ой отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

Так, на донецком направлении боевики ВСУ выпустили три мины калибра 82 мм и две противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). На мариупольском направлении украинские силовики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие населённые пункты: Весёлое, Красный Октябрь», — сказано в сообщении.

В представительстве ДНР отметили, что обстрелы не удалось остановить при помощи координационного механизма, поскольку украинская сторона отрицала факт ведения огня.

«Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры за отчётный период не зафиксировано», — добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник Госдепа США Дерек Шолле заявил, что участие США в переговорах в «нормандском формате» не решит проблему войны в Донбассе.