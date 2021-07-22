Москва, 22 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Юрист Андрей Лямзин раскритиковал инициативу с законопроектом главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (ЛДПР) об установлении предела выплат ЖКХ для семей. Корреспонденту ИА REGNUM он пояснил:

Дарья Антонова ИА REGNUM Коммунальные платежи

«Что касается возможности внесения такого законопроекта, то сама формулировка мне как юрист, представляется не соответствующей основам рыночной экономики и принципам гражданского оборота, основанного на возмездности предоставления товаров, работ и услуг.

Если и вносить данные предложения, то государство должно на себя взять компенсацию убытков ресурсоснабжающих организаций и исполнителей коммунальных услуг, исходя при этом из принципа соблюдения баланса интересов собственников помещений и системы поставки коммунальных ресурсов. С позиций права полагаю предложение депутата избыточным, так как принципы соблюдения баланса интересов сторон прописаны в нормах о тарифообразовании».

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу с установлением предела выплат по ЖКХ в размере 15% от совокупных доходов семьи обнародовал в своём телеграм-канале глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).

По его словам, потолок доли семейных расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг сегодня не по ситуации великоват. Федеральный стандарт максимально допустимого значения сейчас составляет 22% от совокупного дохода семьи, и только при превышении этого порога семьям положены субсидии.

Соответствующий законопроект в ЛДПР пообещали внести в Государственную думу уже в период осенней сессии.