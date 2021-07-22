Москва, 22 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Москве за первое полугодие 2021 года заключено 68 285 договоров долевого участия в строительстве, что является рекордным результатом, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по столице.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройки

В пресс-службе напомнили, что в первые шесть месяцев 2020 года, когда были введены жёсткие ограничения из-за пандемии, было зарегистрировано 39 858 договоров, а в первом полугодии 2019 года — 59 266 договоров.

Как рассказал глава управления Игорь Майданов, год спустя после начала программы льготного кредитования продолжаются рекорды: за шесть месяцев общее число регистраций сделок в новостройках превысило 68 тыс. ДДУ.

«Тем самым значительно опередив аналогичные периоды прошлых лет и достигнув при этом абсолютного исторического максимума в столичной статистике Росреестра», — сказал он.

В июне 2021 года зарегистрировано 13 433 ДДУ.