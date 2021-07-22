Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В Бурятии продолжают ежедневно регистрировать летальные случаи среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки жертвами COVID-19 стали ещё 12 человек.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Трое скончавшихся, как отмечается, были младше 65 лет. Таким образом, всего за время пандемии от COVID-19 в республике умерли 1589 человек.

В настоящее время в стационарах лечатся 1613 пациентов, у 1418 из которых развилась пневмония. В реанимации находится 158 больных. Ещё более 6,7 тыс. человек находится на амбулаторном лечении и под наблюдением.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2190 коек: занято — 1613, свободно — 577 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,6%», — отметили в оперштабе.

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