Саратов, 22 июля, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Саратов минувшей ночью не обошли стороной прогнозируемые по области ураганный ветер и ливень. Главам районных администраций поручено оперативно ликвидировать последствия непогоды в городе, заявил 22 июля мэр Михаил Исаев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последствия урагана

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По состоянию на 07:00 (местное время) в единую дежурно-диспетчерскую службу поступили сообщения о 38 упавших деревьях, из них шесть перегородили проезжую часть, 13 упали на электрические провода. Известно также о повреждении 11 автомобилей, одной крыши дома, трех случаях обрыва электропроводов. Информация о других повреждениях уточняется.

ИА REGNUM ранее сообщало, вечером 21 июля от сильного ветра пострадали здания, линии электропередач и газопровод в поселке Турки Саратовской области.

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