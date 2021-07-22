Сочи, Краснодарский край, 22 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Мощный смерч прошёл над Чёрным морем у берегов Сочи утром 22 июля. Кадры, снятые очевидцами у одного из пляжей курорта, появились в соцсетях.

Смерч

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https://www.instagram.com/p/CRnnFPrMChR/

Смерч практически вплотную приблизился к берегу.

«Ну что тут скажешь, издалека очень красиво!» — комментируют видео пользователи.

«Это значит, что скоро где-то опять выпадет залповый дождь», — пишет комментатор.

«Красиво и страшно. Но смотреть издалека не опасно!» — написал другой пользователь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сочи на 22−23 июля объявили штормовое предупреждение. Спасатели предупредили об опасности формирования смерчей.