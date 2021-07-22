Парма, Италия, 22 июля, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Знаменитый итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон провёл первый матч за «Парму» после возвращения. Об этом 22 июля он написал в Twitter.

Джанлуиджи Буффон

«7339 дней спустя», — написал Буффон в подписи к фотографиям.

https://twitter.com/gianluigibuffon/status/1417930694362345472

43-летний голкипер сыграл в товарищеском матче с немецким «Бохумом» (0:1). Он появился на поле в стартовом составе, отыграл первый тайм «на ноль», после чего был заменён.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Буффон спустя 20 лет вернулся в «Парму», в которой начинал карьеру.

Он выступал за «Парму» с 1995 по 2001 год, после чего перешёл в «Ювентус», за который играл в 2001—2018 и 2019−2021 годах. Сезон 2018/19 он провёл во французском ПСЖ.