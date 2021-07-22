Новосибирск, 22 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области перед судом предстанет бывший глава Колыванского района по обвинению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирская область

По данным следствия, обвиняемый, пытаясь создать видимость эффективность реализации программы по стимулированию жилищного строительства на 2011−2015 годы передал 45 земельных участков юрлицу вместе граждан. Кроме того, он принял незаконное решение о расторжении ранее заключенного договора.

«Результатом противоправных действий чиновника явилось существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, а также причинение значительного материального ущерба на общую сумму свыше 20 млн. рублей», — отметили в управлении.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено. Документы в ближайшее время будут направлены в суд.

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