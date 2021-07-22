Обнинск, Калужская область, 22 июля, 2021, 10:09 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 18 организаций в первом полугодии 2021 года погасили долг по заработной плате перед более 400 работниками на суму свыше 24 млн рублей. Об этом 22 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Зарплата

По фактам нарушений прокуратурой города приняты меры реагирования: внесены представления, принесены протесты на локальные правовые акты, регламентирующие порядок оплаты труда, инициировано возбуждение дел об административных правонарушениях, в следственные органы направлено два постановления. По материалам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела.

«Восстановление трудовых прав граждан — одно из приоритетных направлений деятельности прокуратуры», — отметили в областном надзорном органе.