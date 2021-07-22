Анапа, Краснодарский край, 22 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Купание на всех пляжах Анапы запрещено 22 июля в связи со штормом и сильным донным течением, об этом сообщили в администрации города.

(сс) Pexels Шторм

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — обратилось к жителям и гостям управление гражданской обороны и защиты населения города.

На 22 и 23 июля на территории Краснодарского края прогнозируются ливни и грозы, град, шквалистый ветер. В Сочи объявлено штормовое предупреждение.