На пляжах Анапы запретили купаться из-за шторма
Анапа, Краснодарский край, 22 июля, 2021, 09:57 — ИА Регнум. Купание на всех пляжах Анапы запрещено 22 июля в связи со штормом и сильным донным течением, об этом сообщили в администрации города.
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Шторм
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«Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье», — обратилось к жителям и гостям управление гражданской обороны и защиты населения города.
На 22 и 23 июля на территории Краснодарского края прогнозируются ливни и грозы, град, шквалистый ветер. В Сочи объявлено штормовое предупреждение.