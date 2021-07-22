Екатеринбург, 22 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Житель Екатеринбурга сорвался с четвёртого этажа, пытаясь залезть в квартиру бывшей жены через балкон. Об этом журналистам сообщили очевидцы.

Prokuror-kaluga.ru Трагедия

Горожанин жил в соседней квартире в том же доме. Мужчина попытался перелезть на соседний балкон, но упал и разбился.

«Палкой разбил все свои окна, полез к жене», — цитирует очевидца «Е1».

В СУ СКР по Свердловской области сообщили изданию, что проводят проверку по факту инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на главной пешеходной улице Екатеринбурге разбился насмерть молодой человек.