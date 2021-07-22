Улан-Удэ, 22 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. В Бурятии по решению регионального оперативного штаба возобновят работу кинотеатры и театры. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, пускать туда будут только вакцинированных от COVID-19 зрителей с QR-кодом.

Аркадий Зарубин Бурятский государственный театр драмы. Улан-Удэ

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Кроме того, максимальная загрузка залов не должна превышать 50% от общей вместительности объектов.

Кроме того, возобновляют работу организации культурно-досугового типа, групповые экскурсии в музеях. При этом до 8 августа сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий. Детям до 14 лет всё ещё запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых.

«Приостановлена работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе, в том числе в парках культуры и отдыха. Фудкорты, размещенные в торговых центрах будут работать только на вынос и доставку заказов», — добавили в правительстве.