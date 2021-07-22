Москва, 22 июля, 2021, 09:56 — ИА Регнум. «Собравшись с силами», нефть резко подскочила в цене на торгах в среду, 21 июля, отыграв большую часть понесенных в начале недели потерь. Brent не только смогла отвоевать уровень 70 долларов за баррель, но и превысила отметку 72 доллара, над которой расположилась в ходе утренних торгов 22 июля. Об этом сообщил ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициям Арсений Дадашев.

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По его словам, технический отскок в сочетании с дальнейшим улучшением отношения к риску сделали свое дело, спровоцировав агрессивное восстановление фьючерсов от двухмесячных минимумов. Примечательно, отметил эксперт, что рынок позволил себе проигнорировать неоднозначный отчет минэнерго США, который отразил первое с середины мая увеличение запасов сырой нефти. Показатель вырос на 2,1 млн баррелей против оценки API, которая составила менее 1 млн баррелей.

Дадашев считает, что проигнорировать возобновление роста коммерческих запасов помогли детали отчета. Так, запасы в Кушинге упали на 1,4 млн баррелей, достигнув самого низкого с января 2020 года значения на уровне 36,7 млн баррелей. Более того, запасы бензина и дистиллятов сократились на 100 тыс. баррелей и 1,3 млн баррелей соответственно, отметил он.

По его словам, судя по позитивной динамике в Азии и перед началом торгов в Европе, инвесторы готовы к продолжению покупок рисковых активов, а значит, в течение дня у Brent есть шанс на развитие бычьего импульса в направлении отметки 73 доллара за баррель. Однако дальнейший подъем может оказаться неравномерным и сопровождаться временными откатами, считает эксперт.