Омск, 22 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Специалисты Омского государственного медицинского университета разрабатывают новый способ диагностики рака желудка на ранних стадиях заболевания. Как сообщает 22 июля сообщает пресс-служба областного правительства, исследования проводятся в рамках национального проекта «Наука и университеты».

Егор Ермаков Хирурги-онкологи во время операции

По словам учёных, внедрять новые методы диагностики и профилактики особенно важно, так как это достаточно распространенный вид опухоли и весьма опасный.

По сравнению с другими видами опухолей, он находится на четвёртом месте по смертности пациентов. На основании полученных омскими учёными данных будет разработана сигнатура для оценки персонифицированного риска развития рака желудка. Диагностический алгоритм позволит использовать разработанный подход в практике работы врача-специалиста при реализации предрасположенности пациентов к раку желудка.

Новые решения, созданные в рамках проекта, планируется внедрить для комплексного обучения врачей, как в системе высшего специализированного образования, так и на курсах повышения квалификации.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года сотрудники научно-исследовательской лаборатории биохимии Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) разработали неинвазивную методику ранней диагностики онкологических заболеваний, позволяющую выявлять десять наиболее распространённых видов рака.

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