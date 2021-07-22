Лондон, 22 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Выращивание мяса в пробирках и получение молока с помощью микроорганизмов в будущем заменит животноводческие фермы. Такое мнению 21 июля высказал Джим Мелон, крупнейший акционер Agronomics — инвестиционной компании, сосредоточенной на выращивании мяса из клеток, передает ИА «Красная Весна».

feitogomez Мясо

Как считает британский миллиардер, на данный момент напитки из растительного сырья, в значительной степени заменяют молоко и ведется активная разработка методов получения молока путем ферментации, без доения коров.

Также он отметил, что растительные заменителей и продукты из выращенных клеток составляют конкуренцию производству мяса.

«У нас уже есть продукты. Все, что нам нужно, это масштаб, деньги и воля», — заявил Мелон.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что российские производители продуктов питания будут использовать все менее качественное сырье и удешевлять стоимость упаковки.